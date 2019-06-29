Подлодка проекта 949А "Омск" передана флоту после модернизации

ТАСС, 29 июня. Атомная подлодка проекта 949А (шифр "Антей") передана в субботу Тихоокеанскому флоту (ТОФ) после модернизации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа.

"В рамках программы V Международного военно-технического форума "Армия-2019" во Владивостоке после ремонта и модернизации Тихоокеанскому флоту передан атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами "Омск", - указано в сообщении.

Церемония передачи корабля состоялась на дальневосточном заводе "Звезда" в городе Большой Камень. Акт о приемке крейсера подписали исполнительный директор "Звезды" Владимир Горяйнов и начальник штаба вице-адмирал Сергей Рекиш.

"После завершения технических работ крейсер уже решил ряд тестовых задач в акватории Японского моря, в том числе выполнил глубоководное погружение. В перспективе у корабля переход к месту постоянной дислокации", - отмечается в релизе.

"Омск" прибыл на "Звезду" для проведения ремонта и модернизации в 2015 году. После завершения всех работ в мае текущего года "Омск" прошел испытания в море, выполнив в том числе глубоководное погружение.