Ученые технополиса "Эра" в Анапе разработали импортозамещающие двигатели для экзоскелетов

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Ученые расположенного в Анапе технополиса "Эра" разработали импортозамещающий механизм, который будет встроен в "суставы" военных экзоскелетов. Он поможет расширить их функционал и сможет, в отличие от аналогов, работать без электропитания, сообщил ТАСС в субботу представитель научного учреждения в рамках форума "Армия-2019".

"Экзоскелет улучшает физические качества военнослужащих - с ним возможно, допустим, поднять большой вес, нанести более сильный удар. Мы разработали один из механизмов, который будет встроен в локтевой сустав и будет использоваться в экзоскелете. При масштабировании можно выполнить такие механизмы для других участков. В России мы пока первые, кто сделал функциональный образец", - сказал собеседник.

Он отметил, что разработанный в Анапе механизм позволяет выполнять более точные движения, чем аналоги, а также более легкий и компактный.

Еще одно важное отличие в том, что существующие сейчас элементы могут двигаться только до тех пор, пока обеспечены электропитанием. "[Разработанный механизм] может работать за счет источника питания, а может работать без него - и, если батарея разрядится, то оператор не повиснет на поле боя, а сможет двигаться за счет своих сил", - пояснил представитель технополиса.

Он добавил, что устройство разработано операторами научных рот технополиса "Эра" в Анапе. Сейчас имеются рабочие образцы, распечатанные на 3D-принетре из полимерных материалов, полноценные изделия будут выполняться из металла на специальных станках и обладать высокой прочностью.

Технополис "Эра"

Технополис "Эра" создан в соответствии с указом главы государства от 25 июня 2018 года. Строительство первой очереди на площади более 170 тыс. кв. м. продолжалось 155 дней. Концепция военного технополиса призвана решить комплекс задач - ускорить разработку и внедрение прорывных технологий в оборонной сфере, создать инфраструктуру для успешного взаимодействия научных, образовательных и производственных организаций и поддержать талантливую молодежь путем реализации программ для молодых ученых в рядах российской армии.

В лабораторном кластере уже разместились представительства 37 предприятий, среди которых как крупные концерны "Калашников" и "Сухой", так и исследовательские команды-стартапы. Совместными усилиями они приступили к реализации 48 инновационных проектов в области робототехники, энергообеспечения, биоинженерии, информационных систем и ряда других направлений. В этих разработках участвуют и военнослужащие четырех научных рот, сформированных в технополисе "Эра". В них призвано 160 молодых людей, которые не только показали отличные результаты в учебе, но уже имеют изобретения, патенты и научные публикации.