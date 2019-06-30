Замминистра обороны: санкции сказались на сроках поставки вооружений РФ инозаказчикам

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Западные санкции негативно отразились на сроках поставки российских вооружений иностранным заказчикам. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Звезда" замминистра обороны Александр Фомин.

"Нужно сказать, что санкции возымели свой негативный эффект, они сказались в первую очередь на сроках поставки тех или иных видов вооружения нашим иностранным заказчикам, в основном по тем видам вооружения, в производстве которых по заказу наших партнеров использовались иностранные комплектующие", - рассказал он.

Как отметил замминистра, плюс этой ситуации в том, что она побудила отечественных производителей либо возобновить давно закрытое производство, либо создать новое производство комплектующих, попавших под санкции.

Фомин напомнил, что, несмотря на санкции, Россия сохранила второе место на рынке поставок вооружений, военной и специальной техники.