Более 100 новосибирцев написали заявления на службу по контракту в ходе акции

НОВОСИБИРСК, 30 июня. /ТАСС/. Более 1,7 тыс. человек посетили мобильные пункты по отбору на военную службу по контракту, 103 человека написали заявления в первые часы акции "Военная служба по контракту - твой выбор", которая проходит в День города в Новосибирске. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Мобильные пункты (за первые три часа акции "Военная служба по контракту - твой выбор" - прим. ТАСС) посетили более 1,7 тыс. человек, мероприятия отбора прошли 143 человека, 103 написали заявления на службу по контракту", - сказали ТАСС в пресс-службе. Акция "Военная служба по контракту - твой выбор" проходит в центре Новосибирска на площади Пименова.

"По плану министра обороны Российской Федерации с начала года на территории Центрального военного округа уже проведено 54 подобных мероприятия", - сказал в ходе акции командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

В рамках акции представили экспозицию военной и специальной техники. Новосибирцы, в частности, смогли увидеть бронированный автомобиль "Тайфун", танк Т-72Б3, бронетранспортер БТР-82 и бронеавтомобиль "Тигр". На площадке также развернули медицинский модуль нового образца, посетители которого смогли пройти обследование специалистов.

"Эта акция проводится силами новосибирского гарнизона 41-й армии в Новосибирске уже не первый раз, но то, что она сегодня в день города проходит, очень важно и символично, потому что Новосибирск на всех этапах своей истории неразрывно связан с Российской армией, с вооруженными силами", - отметил в ходе акции губернатор Андрей Травников.

На площади Пименова прошли мастер-классы по дзюдо, боксу, стрельбе в тире и сдаче нормативов ГТО. Кроме того, новосибирцы смогли увидеть новую экипировку военной полиции, а также примерить доспехи образца XIII-XIV века в зоне реконструкции исторических событий и попробовать кашу в нескольких полевых кухнях.