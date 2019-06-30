Форум "Армия-2019" за пять дней посетили почти 800 тыс. человек

КУБИНКА /Московская область/, 30 июня. /ТАСС/. Около 800 тыс. человек посетили международный военно-технический форум "Армия-2019" за пять дней работы. Об этом сообщил в воскресенье на брифинге начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров.

"За пять дней работы форума общее количество гостей и участников достигло 798 тыс. человек", - сказал он.

В регионах объекты форума, развернутые в 35 городах и 26 субъектах РФ, посетили 239 тыс. человек.

Генерал уточнил, что в пятый день работу продолжали делегации из 16 государств, в том числе из Азербайджана, Индии, Китая, Пакистана, Таиланда и Шри-Ланки. В общей сложности с иностранными представителями состоялось 98 двусторонних встреч и переговоров, что в 2,3 раза больше, чем в 2018 году.

По словам Гончарова, всего в деловой программе приняли участие 11,6 тыс. человек. "Общее количество участников деловой программы составило 11 598 человек, из них более 2,5 тыс. - специалисты высшей квалификации", - проинформировал он.

Динамическая программа форума

Андрей Гончаров также рассказал, что динамическая программа форума 30 июня пройдет в расширенном формате. "Демонстрационные программы сегодня пройдут по расширенному сценарию, сохраняя межвидовую направленность", - сказал он.

По словам Гончарова, на полигоне Алабино проведут 48 элементов динамического показа.

"В динамической программе форума задействованы 304 единицы военной и специальной техники из наличия МО РФ и 27 единиц от организаций и предприятий", - отметил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны России, уточнив, что за пять дней работы форума было израсходовано 73 тыс. боеприпасов.

В Минобороны отметили, что воздушная часть демонстрационной программы в заключительный день работы форума превысит два часа. В ней примут участие свыше 20 экипажей. Авиационная группа "Стрижи" покажет обновленную программу с участием семи экипажей. Также в Кубинке элементы высшего пилотажа на малых высотах от 100 до 500 метров покажут "Русские Витязи" и "Беркуты".

Одиночный пилотаж продемонстрируют экипажи самолетов Су-30СМ, МиГ-29, вертолетов Ка-52, Ми-28Н, а экипажи самолетов Пайпер-КЭБ и Як-52 продемонстрируют элементы воздушного боя, отметили в военном ведомстве.

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия проводятся и в других регионах России. Участие в форуме принимают более 1,3 тыс. предприятий и организаций, которые представляют свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.

В новость были внесены изменения (11:12 мск) — добавлены подробности