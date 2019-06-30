Минобороны создаст собственную киностудию в парке "Патриот"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Министерство обороны России приступило к созданию собственной киностудии на территории парка "Патриот" в подмосковной Кубинке. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Звезда" министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы хотим, чтобы появилось хорошее правдивое кино, и именно поэтому мы приступили и, я думаю, в ближайшее время сделаем ту самую киностудию, киноцентр, в котором будем снимать кино. Он, кстати, будет здесь - на территории парка "Патриот" - и на отдельных площадях в Москве", - сказал министр.

Он отметил, что в военное ведомство обращаются представители киноиндустрии, например, с предложениями снять фильм о Первой мировой войне. Однако, подчеркнул Шойгу, нужно снимать кино "про сегодняшнее время, про сегодняшних героев, тех, кто сегодня противостоит этому огромному чудовищному монстру, которым является международный терроризм".

В марте он сообщил, что в скором времени Минобороны планирует воссоздать киностудию для съемок художественных фильмов о современной армии РФ. Как проинформировал в свою очередь в мае заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления вооруженных сил Андрей Картаполов, в ближайшем будущем появятся художественные ленты об успехах России в борьбе с международным терроризмом в Сирии.