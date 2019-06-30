Минобороны в ближайшее время внедрит автоматизированную систему контроля ГСМ в войсках

КУБИНКА /Московская область/, 30 июня. /ТАСС/. Автоматизированная система контроля горюче-смазочных материалов (ГСМ) в ближайшее время поступит в войска. Об этом сообщил в воскресенье заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков.

"Система учета и контроля горючего включает в себя датчики на каждой машине, которые в автоматическом режиме передают данные начальнику службы горючего воинской части, далее в дивизию, затем в армию, в округ и в итоге в Национальный центр управления обороной. Сейчас мы завершаем работу над этой системой и в ближайшее время она поступит в войска", - сказал Булгаков.

Система была представлена в рамках форума "Армия-2019". Она изготовлена полностью из российских компонентов и прошла предварительные испытания. Ей могут оснащаться "автомобильная и бронетанковая техника, корабли и суда военно-морского флота, авиация, средства заправки и транспортирования горючего, а также стационарные объекты материально-технического обеспечения по службе горючего", пояснили в Минобороны.

Информация с датчиков может поступать до органов управления вплоть до Национального центра управления обороной России.

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. Участие в форуме принимают более 1,3 тыс. предприятий и организаций, которые представляют свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.