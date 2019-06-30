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Силы Черноморского флота следят за эсминцем ВМС США Carney в Черном море

К непосредственному наблюдению приступил сторожевой корабль "Сметливый"
Эсминец ВМС США Carney REUTERS/Yoruk Isik
Описание
Эсминец ВМС США Carney
© REUTERS/Yoruk Isik

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Силы Черноморского флота (ЧФ) РФ приступили к слежению за эсминцем управляемого ракетного оружия (УРО) ВМС США Carney после его входа в Черное море. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны России.

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"К непосредственному наблюдению за действиями американского военного корабля приступил сторожевой корабль Черноморского флота "Сметливый". Помимо этого, на всем протяжении пребывания эсминца УРО "Карни" в зоне ответственности ЧФ за ним будет вестись слежение с помощью электронных и технических средств флота", - сказали в военном ведомстве.

По данным Минобороны, ЧФ начал следить за эсминцем сразу после его вхождения в акваторию Черного моря в 19:20 мск 29 июня.

"В соответствии с положениями международной конвенции Монтрё, регламентирующей проход турецкими проливами для военных кораблей нечерноморских государств, время пребывания американского эсминца в Черном море не должно превысить 21 сутки", - подчеркнули в военном ведомстве.

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