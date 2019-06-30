Гости "Армии-2019" в Хабаровске смогли осмотреть вертолеты "Аллигатор" и "Терминатор"

ТАСС, 30 июня. Гости хабаровской выставочной площадки международного военно-технического форума "Армия-2019" увидели ударные вертолеты "Аллигатор" и "Терминатор", а также самые большие в мире вертолеты Ми-26. Об этом сообщила в воскресенье по итогам завершающегося форума пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"Гостями форума в ВВО на 11 выставочных площадках площадью 30 тыс. кв. м за три дня стали более 130 тыс. человек. На площадках форума представлено более 250 единиц военной техники, в том числе семь кораблей и около 30 самолетов и вертолетов. В частности, в Хабаровске гости увидели ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и Ми-8АМТШ "Терминатор", самые большие в мире вертолеты Ми-26", - говорится в сообщении.

По информации ВВО, гости форума на полигоне Белогорский в Амурской области стали свидетелями "наступления" усиленного мотострелкового взвода с применением стрелкового оружия, гранатометов и боевых машин, а также работы артиллерийских подразделений. На аэродроме Восточный работал страйкбольный тир с современным автоматическим оружием (АК-74, АС "Вал"), а также аттракцион "Лазертаг". Всех желающих военнослужащие катали на БТР-80. На Сахалине была развернута экспозиция военной техники, в которую вошли в том числе зенитный пушечно-ракетный комплекс "Тунгуска" и установка разминирования УР-77, так называемый "Змей Горыныч".

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия проводятся и в других регионах России. Участие в форуме принимают более 1,3 тыс. предприятий и организаций, которые представляют свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.