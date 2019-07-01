На заводе в Комсомольске-на-Амуре заложили малые ракетные корабли "Ржев" и "Удомля"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Корабелы ПАО "Амурский судостроительный завод" (Комсомольск-на-Амуре) провели в понедельник торжественную церемонию закладки для Тихоокеанского флота (ТОФ) двух малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800, которые получили названия "Ржев" и "Удомля". Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Тихоокеанский флот России О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе

"Строительство этих современных кораблей - носителей крылатых ракет "Калибр-НК" будет вестись в рамках контракта, заключенного Минобороны на постройку шести кораблей проекта 22800 для ТОФ. Четыре таких МРК обретут жизнь на Амурском предприятии (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), еще два будут построены на "Восточной верфи" во Владивостоке", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Тихоокеанский флот на церемонии представлял заместитель командующего флотом по вооружению контр-адмирал Игорь Королев.

Ожидается, что заложенные сегодня корабли войдут в строй после 2020 года.

Малый ракетный корабль проекта 22800 спроектирован центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Длина корабля - 67 м, ширина - 11 м, осадка - 4 м. Главная энергетическая установка - дизель-электрическая. Максимальная скорость хода - 30 узлов, дальность плавания - 2500 миль, автономность - 15 суток.

МРК вооружены 76-мм автоматическим универсальным орудием и зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М", а также ударным комплексом крылатых ракет "Калибр-НК".

Серийное производство

Закладка новых кораблей для Тихоокеанского флота состоялась в день празднования заводом 83-летия со дня ввода в промышленную эксплуатацию, поэтому стала своеобразным подарком Министерства обороны для трижды орденоносного предприятия.

"Малые ракетные корабли, которые сегодня закладываются на стапелях - это новая для завода продукция, но я уверен, что она станет серийной, что положительным образом скажется и на финансовом положении завода, и на поднятии его престижа по многим компетенциям", - приводит пресс-служба слова вице-президента по техническому развитию Объединенной судостроительной корпорации Дмитрия Колодяжного.

По его словам, общемировая тенденция в кораблестроении к снижению тоннажа позволит амурским корабелам проявить себя в новом виде продукции и сделать еще один шаг к повышению своей конкурентоспособности.