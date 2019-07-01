На международном этапе Армейских игр в Воронежской области выступят пять стран

ВОРОНЕЖ, 1 июля. /ТАСС/. Команды Венесуэлы, Египта, Китая, Лаоса и России примут участие в международном этапе конкурса профессионального мастерства Армейских международных игр - 2019 (АрМИ-2019) в Воронежской области. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Западного военного округа (ЗВО).

"На международном этапе конкурса профессионального мастерства АрМИ-2019 "Мастера автобронетанковой техники" примут участие пять команд. Впервые на российской земле выступит команда Лаоса, команда России также будет встречать коллег из Китая, Египта и Венесуэлы. Соревнования пройдут на полигоне Острогожского учебного центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны России в Воронежской области", - отметили в пресс-службе ЗВО.

В округе уточнили, что за право представить команду России соревновались более 9 тыс. водителей военных округов, в итоге в нее вошли лучшие водители ЗВО, центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны России, а также представители отдельных воинских частей.

Как отметили в пресс-службе, команды будут выступать на стоящих на вооружении ВС РФ грузовом автомобиле КамАЗ-43501, седельном тягаче КамАЗ-65225 и легковом автомобиле УАЗ-3163 "Патриот". Команда Народно-освободительной армии Китая впервые будет использовать легковые, грузовые и вспомогательные автомобили, стоящие на вооружении российской армии. Водителям предстоит пройти дистанцию свыше 10 км со скоростным прохождением препятствий, в том числе "грязевое болото", земляной "серпантин", бетонную "колею", "водную преграду" и выполнить упражнение контрольных стрельб из автомата Калашникова.

Армейские международные игры - 2019 пройдут с 3 по 17 августа 2019 года на 24 полигонах 10 стран. Впервые они пройдут на территории Индии, Монголии и Узбекистана. Всего запланировано проведение 32 состязаний, в том числе четыре новых: "Аварийный район" - состязание на лучшее аварийно-спасательное формирование, "Саянский марш" - соревнование горных подразделений в зимних условиях, "Конный марафон" - конкурс конных подразделений и "Полярная звезда" - конкурс подразделений специального назначения.