Черноморский флот контролирует действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Силы и средства Черноморского флота РФ контролируют действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze - 2019 для реагирования на возможные нештатные ситуации.

Об этом журналистам сообщили в понедельник в Национальном центре управления обороной РФ.

"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Черного моря силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО в Черном море при проведении военного морского учения Sea Breeze - 2019, - говорится в сообщении.

Учения стартовали 1 июля в северо-западной части Черного моря. В этом году в учениях, по данным пресс-службы посольства Украины в США, принимают участие более 3 тыс. военнослужащих из 19 стран, в том числе Соединенных Штатов, Великобритании и Украины. Ведущую роль в подготовке учений, в частности выработке сценария их проведения, играют США. Планируется, что учения продлятся до 12 июля.

