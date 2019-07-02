ВКС России выполнили успешный пуск новой ракеты ПРО с полигона Сары-Шаган

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России выполнили пуск новой ракеты системы противоракетной обороны с полигона Сары-Шаган (Казахстан), успешно поразив условную цель. Об этом сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.

"Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью", - приводит военное ведомство слова представителя командования войск ПВО и ПРО ВКС полковника Павла Кузьмина.

Система ПРО предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.