Специалисты химзащиты проведут дезинфекцию в зоне паводка в Иркутской области

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Минобороны РФ направило оперативную группу войск радиационной, химической и биологической защиты в Иркутскую область для дезинфекции пострадавших от паводка районов. Об этом сообщил во вторник департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

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"Минобороны России самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации из Московской области направило оперативную группу войск радиационной, химической и биологической защиты для оказания помощи в районы затопления в Иркутской области. Группа военнослужащих Минобороны России проведет дезинфекцию территорий, пострадавших при паводке в Иркутской области", - говорится в сообщении.

В состав группировки вошли специалисты, имеющие опыт в ликвидации последствий биологического заражения. Также в пострадавшие районы будет доставлена специальная техника, предназначенная для проведения биологической разведки и анализа, проинформировало оборонное ведомство.

Военнослужащие задействованы в расчистке территории, мониторинге биологической обстановки в зоне паводка, оказании медицинской помощи населению, эвакуации пострадавших от наводнения.