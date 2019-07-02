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Замглавы Минобороны Фомин посетит с рабочим визитом КНДР

Он проведет двусторонние переговоры с руководством военного ведомства республики

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин обсудит обстановку на Корейском полуострове и перспективы двустороннего взаимодействия в военной области с руководством Министерства народных вооруженных сил во время визита в КНДР. Об этом сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.

"Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин посетит с рабочим визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику, где проведет двусторонние переговоры с руководством Министерства народных вооруженных сил КНДР", - сказали в военном ведомстве.

"В ходе предстоящих встреч предполагается обсудить обстановку в Северо-Восточной Азии и на Корейском полуострове, состояние и перспективы российско-северокорейского взаимодействия в военной области, а также актуальные проблемы международной и региональной безопасности", - отметили в Минобороны.

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КНДРРоссияФомин, Александр Васильевич
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