Замглавы Минобороны Фомин посетит с рабочим визитом КНДР

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин обсудит обстановку на Корейском полуострове и перспективы двустороннего взаимодействия в военной области с руководством Министерства народных вооруженных сил во время визита в КНДР. Об этом сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.

"Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин посетит с рабочим визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику, где проведет двусторонние переговоры с руководством Министерства народных вооруженных сил КНДР", - сказали в военном ведомстве.

"В ходе предстоящих встреч предполагается обсудить обстановку в Северо-Восточной Азии и на Корейском полуострове, состояние и перспективы российско-северокорейского взаимодействия в военной области, а также актуальные проблемы международной и региональной безопасности", - отметили в Минобороны.