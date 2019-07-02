Минобороны закупило новейшую инженерную систему дистанционного минирования

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Министерство обороны России заключило контракт на изготовление и поставку новейшей инженерной системы дистанционного минирования ИСДМ, боевых машин и боеприпасов к ней. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе концерна "Техмаш", где разработали и производят ИСДМ.

"В рамках форума "Армия-2019" концерн "Техмаш" госкорпорации Ростех подписал контракт с Минобороны на поставку боевых машин и боеприпасов. Государственный контракт заключен на три года и предусматривает изготовление и поставку инженерной системы дистанционного минирования ИСДМ", - сообщили в концерне.

При этом точное число закупленных машин, а также темпы поставок и сумму контракта в "Техмаше" раскрывать не стали.

"Кроме государственного контракта наш холдинг заключил несколько контрактов с иностранными заказчиками. Общая сумма всех контрактов, подписанных АО "НПК "Техмаш" на выставке "Армия-2019", составила несколько миллиардов рублей", - приводят в пресс-службе слова генеральный директор "Техмаша" Владимира Лепина.

Инженерная система дистанционного минирования ИСДМ состоит из боевых машин с транспортно-пусковыми контейнерами с инженерными боеприпасами, снаряженными минами различных типов, а также транспортно-заряжающей машины. Все средства ИСДМ смонтированы на шасси "Камаз" с бронекабиной и автоматизированной метеостанцией. Радиус действия новой системы составляет от пяти до 15 километров. Для ИСДМ были разработаны пусковые контейнеры, оптимизированные для применения инженерных мин нового поколения.

ИСДМ производит залп в автоматическом режиме по расчетным точкам прицеливания, регистрирует районы взрывов и передает информацию выше по цепочке управления, а также транспортно-заряжающей машине.