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Новая техника ВС РФ
Обновлено 

В аппарате Борисова заверили, что производство комплексов "Авангард" идет без сбоев

Ранее американские СМИ сообщили о сокращении выпуска из-за трудностей с получением необходимых компонентов

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Производство и поставка гиперзвуковых ракетных комплексов "Авангард" идут по графику и без сбоев. Так в аппарате вице-премьера Юрия Борисова прокомментировали во вторник журналистам сообщения американских СМИ о том, что в России их произведут меньше, чем ранее планировалось, из-за трудностей с получением необходимых компонентов.

"Производство и поставка комплексов "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком идут в соответствии с графиком, без сбоев", - сказали в аппарате вице-премьера.

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РоссияБорисов, Юрий ИвановичНовая техника ВС РФ
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