В аппарате Борисова заверили, что производство комплексов "Авангард" идет без сбоев

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Производство и поставка гиперзвуковых ракетных комплексов "Авангард" идут по графику и без сбоев. Так в аппарате вице-премьера Юрия Борисова прокомментировали во вторник журналистам сообщения американских СМИ о том, что в России их произведут меньше, чем ранее планировалось, из-за трудностей с получением необходимых компонентов.

"Производство и поставка комплексов "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком идут в соответствии с графиком, без сбоев", - сказали в аппарате вице-премьера.