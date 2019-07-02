Путин отменил участие в форуме "Реки России" и проведет встречу с Шойгу

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил свое участие в форуме "Реки России" и в ближайшее время проведет встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин отменил свое участие в форуме "Реки России", - сказал он. "По поручению президента вице-премьер Ольга Голодец обратится к участникам форума", - добавил пресс-секретарь.

"В ближайшее время у президента запланирована встреча с министром обороны Сергеем Шойгу", - сообщил Песков

Пресс-секретарь не назвал тему встречи. Вместе с тем сообщение об отмене поездки Путина на форум появились после заявления Минобороны. В нем говорится, что 1 июля в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, погибли 14 моряков-подводников. Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован.

Сейчас глубоководный аппарат находится в военно-морской базе Североморск. Причины произошедшего устанавливаются.