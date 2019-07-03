"Вертолеты России" завершили эскизный проект палубного вертолета "Минога"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) завершил эскизно-техническое проектирование нового палубного вертолета "Минога", формируется техническое задание (ТЗ) для открытия опытно-конструкторских работ по этой машине. Об этом ТАСС сообщил гендиректор холдинга Андрей Богинский.

"У нас работа принята. Это уже не научно-исследовательская работа, это результат уже эскизно-технического проекта. Мы продолжаем с Министерством обороны формирование ТЗ на следующий этап, на опытно-конструкторскую работу", - сказал Богинский. Он подчеркнул, что "это будет абсолютно новая машина".

Говоря о составе вооружения и характеристиках нового вертолета, Богинский отметил, что "любой заказчик идет по пути унификации вооружения, хотя понятно, что есть особенности применения вооружения на палубных машинах".

В мае 2018 Богинский сообщал, что работы над эскизно-техническим проектом перспективного морского вертолета "Минога" должны быть завершены в первом квартале 2019 года.

Ранее генеральный конструктор АО "Камов" (входит в "Вертолеты России") Сергей Михеев сообщал ТАСС, что перспективный морской вертолет "Минога" может быть создан и в беспилотной версии, если этого потребует заказчик.

На форуме "Армия-2016" источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе рассказал, что новый палубный вертолет будет создан сразу в нескольких модификациях, включая десантную. Михеев говорил, что в серию машина пойдет примерно через 10 лет.