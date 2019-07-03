В России завершены научно-исследовательские работы по новому ударному вертолету

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) завершил научно-исследовательские работы (НИР) по перспективному боевому скоростному вертолету. Об этом ТАСС сообщил гендиректор холдинга Андрей Богинский.

"Мы НИР в прошлом году завершили и ее успешно сдали, то есть выполнили работу в соответствии с техническим заданием, она была Министерством обороны принята. Мы готовы к следующему этапу, на котором уже подключится широкая кооперация предприятий госкорпорации "Ростех". Главное, чтобы нам поставили цели и задачи", - сказал Богинский.

Он добавил, что пока не подписано никаких документов по окончательному облику перспективного вертолета, идет процесс выработки позиций.

Гендиректор рассказал, что комиссии Минобороны было представлено несколько концепций машины, предложения были как от "Миля", так и от "Камова". "За приоритет была взята машина классической схемы, назовем ее так, но решение о начале разработки пока не принято. На данный момент вариант с классической схемой расположения винтов наиболее соответствует выданному ТЗ, но Министерство обороны может внести в него коррективы, если сочтет нужным", - пояснил он.

В августе 2017 года Минобороны РФ и Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля подписали контракт на выполнение НИР "Скорость" для разработки перспективного (скоростного) боевого вертолета. Как сообщили на церемонии подписания, в результате выполнения данной научно-исследовательской работы будет создан научно-технический задел для разработки летательного аппарата нового типа.