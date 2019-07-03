Россия направила спасательный корабль в Персидский залив

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Впервые спасательный буксир Черноморского флота "Профессор Николай Муру" совершает переход в Персидский залив из Новороссийска. Об этом сообщается в распространенном в среду сообщении пресс-службы флота.

"Спасательное буксирное судно "Профессор Николай Муру" из состава отряда спасательных судов Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота совершает переход из Новороссийска в Персидский залив. Впервые в новейшей истории Черноморского флота судно обеспечения данного проекта совершает морской переход такой дальности", - рассказали на флоте.

Как отметили в пресс-службе, российский буксир направляется в Персидский залив для обеспечения сборной команды ВМФ России, которая примет участие в международном конкурсе по водолазному многоборью "Глубина-2019" в рамках Армейских международных игр. Этап конкурса пройдет в начале августа на территории Ирана.

В настоящее время экипаж судна готовится к прохождению черноморских проливов Босфор и Дарданеллы. Всего за время перехода, который продлится более 20 суток, "Профессор Николай Муру" пройдет шесть морей, три пролива, четыре залива и Суэцкий канал.

Спасательное буксирное судно проекта 22870 "Профессор Николай Муру" вошел в состав Черноморского флота в 2015 году. Судно может буксировать и снимать с мели корабли и суда, тушить пожары, эвакуировать людей, подавать электроэнергию и поддерживать на плаву корабли, выполнять водолазные работы, собирать с поверхности моря нефтепродукты.