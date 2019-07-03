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Черноморский флот приступил к контролю за двумя кораблями НАТО

Речь идет об эсминце ВМС Великобритании Duncan и фрегате ВМС Канады Toronto, зашедших в акваторию Черного моря

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Корабли Черноморского флота контролируют действия британского эсминца и канадского фрегата, которые зашли в акваторию Черного моря 2 июля. Об этом сообщил в среду Национальный центр управления обороной РФ.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца ВМС Великобритании Duncan и фрегата ВМС Канады Toronto, зашедших 2 июля 2019 года в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении.

Контроль за кораблями НАТО осуществляют малый противолодочный корабль "Касимов" и сторожевой корабль "Пытливый", уточнили в Национальном центре управления обороной РФ.

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