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Пожар на глубоководном аппарате в российских водах
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Шойгу прибыл в Североморск для выяснения причин пожара на глубоководной станции

Глава Минобороны РФ лично заслушает доклады об обстоятельствах происшествия

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента России прибыл в Североморск Мурманской области, где лично заслушает доклады об обстоятельствах пожара на глубоководной научно-исследовательской станции Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ. Об этом в среду сообщили в военном ведомстве.

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"По поручению президента России министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в среду прибыл в город Североморск Мурманской области, где лично заслушает командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева и главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, а также проведет совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате", - сообщили в военном ведомстве.

Во вторник Минобороны сообщило о гибели 14 моряков-подводников при пожаре на глубоководном аппарате в водах РФ 1 июля. Как подчеркнули в военном ведомстве, благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован. Сейчас глубоководный аппарат находится на военно-морской базе в Североморске. Причины произошедшего устанавливаются.

Президент РФ Владимир Путин во вторник провел совещание с министром обороны Сергеем Шойгу. Он заслушал доклад руководителя военного ведомства и поручил ему вылететь в Североморск для выяснения обстоятельств случившегося.

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Шойгу, Сергей КужугетовичПожар на глубоководном аппарате в российских водах
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