Шойгу рассказал об обстоятельствах гибели моряков-подводников

СЕВЕРОМОРСК /Мурманская область/, 3 июля. /ТАСС/. Первым из горящего отсека глубоководного аппарата ВМФ РФ подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

"В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля" - заявил министр на совещании по расследованию причин пожара на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата ВМФ России в Баренцевом море.

Он добавил, что "ценой своих жизней выполнили трудную задачу - ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат".

Глава оборонного ведомства провел в Североморске совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

"Произошла большая трагедия. Погибли наши товарищи, сослуживцы. На научно-исследовательском глубоководном аппарате Военно-морского флота России при проведении плановых исследований в российских территориальных водах Баренцева моря возник пожар. Погибли 14 членов экипажа, остальных удалось спасти", - сказал он, открывая совещание.