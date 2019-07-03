Шойгу поручил быстро восстановить глубоководный аппарат, на котором произошел пожар

СЕВЕРОМОРСК /Мурманская область/, 3 июля. /ТАСС/. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу поставил задачу в кратчайшие сроки восстановить и вернуть в строй глубоководный аппарат, на котором 1 июля произошел пожар, сообщили в среду в Минобороны.

Что известно о гибели моряков при пожаре на глубоководном аппарате

По данным военного ведомства, в ходе рабочей поездки по поручению президента РФ в Североморск Шойгу провел отдельное совещание с представителями предприятия-разработчика научно-исследовательского глубоководного аппарата.

"Находясь непосредственно на объекте, Сергей Шойгу поставил задачу командованию флота совместно с представителями промышленности в кратчайшие сроки выработать и реализовать меры по скорейшему восстановлению и возвращению в строй глубоководного аппарата", - говорится в сообщении.

Ранее в среду министр провел в Североморске совещание по установлению причин пожара на глубоководном научно-исследовательском аппарате Главного управления глубоководных исследований Минобороны.

Шойгу отметил, что экипаж действовал "геройски", в первую очередь спас гражданского специалиста на борту аппарата, после чего продолжил борьбу за живучесть. По словам Шойгу, все погибшие будут представлены к госнаградам, а их семьям будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.