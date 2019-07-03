{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование гибели моряков на глубоководном аппарате ВМФ
Обновлено 

Шойгу поручил быстро восстановить глубоководный аппарат, на котором произошел пожар

Министр обороны провел отдельное совещание с представителями предприятия-разработчика
Министр обороны РФ Сергей Шойгу (в центре) и полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан (справа) Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Описание
Министр обороны РФ Сергей Шойгу (в центре) и полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан (справа)
© Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

СЕВЕРОМОРСК /Мурманская область/, 3 июля. /ТАСС/. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу поставил задачу в кратчайшие сроки восстановить и вернуть в строй глубоководный аппарат, на котором 1 июля произошел пожар, сообщили в среду в Минобороны.

На эту тему
Что известно о гибели моряков при пожаре на глубоководном аппарате

По данным военного ведомства, в ходе рабочей поездки по поручению президента РФ в Североморск Шойгу провел отдельное совещание с представителями предприятия-разработчика научно-исследовательского глубоководного аппарата.

"Находясь непосредственно на объекте, Сергей Шойгу поставил задачу командованию флота совместно с представителями промышленности в кратчайшие сроки выработать и реализовать меры по скорейшему восстановлению и возвращению в строй глубоководного аппарата", - говорится в сообщении.

Ранее в среду министр провел в Североморске совещание по установлению причин пожара на глубоководном научно-исследовательском аппарате Главного управления глубоководных исследований Минобороны.

Шойгу отметил, что экипаж действовал "геройски", в первую очередь спас гражданского специалиста на борту аппарата, после чего продолжил борьбу за живучесть. По словам Шойгу, все погибшие будут представлены к госнаградам, а их семьям будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияРасследование гибели моряков на глубоководном аппарате ВМФ
Американский самолет-разведчик выполнит наблюдательный полет над Россией
Как рассказали в Минобороны, на борту самолета будут находиться российские специалисты
Читать полностью