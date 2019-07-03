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Американский самолет-разведчик выполнит наблюдательный полет над Россией

Как рассказали в Минобороны, на борту самолета будут находиться российские специалисты

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Американский самолет ОС-135В выполнит полет над Россией с аэродрома Кубинка по согласованному маршруту в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщил в среду начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В период с 3 по 6 июля 2019 года в рамках реализации международного Договора по открытому небу... миссия США и Швеции выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОС-135В с аэродрома Кубинка", - отметил Рыжков.

По его словам, на борту самолета будут находиться российские специалисты, которые проконтролируют "строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения".

Рыжков также подчеркнул, что американский самолет-разведчик "относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия". Находящееся на его борту оборудование прошло международное освидетельствование, в котором принимали участие в том числе и российские специалисты.

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