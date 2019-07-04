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Расследование гибели моряков на глубоководном аппарате ВМФ
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Шойгу назвал основную причину ЧП на глубоководном аппарате

По словам главы Минобороны, произошел пожар в аккумуляторном отсеке
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Пожар в аккумуляторном отсеке стал основной причиной ЧП с глубоководным аппаратом, в результате которого погибли 14 подводников. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину.

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"Установлена основная причина происшествия - это пожар в аккумуляторном отсеке", - приводятся слова Шойгу на сайте Кремля. По словам министра, далее пожар "получил некое распространение".

Также Шойгу доложил Путину о том, что поврежденный пожаром глубоководный аппарат ВМФ подлежит восстановлению. "Первая оценка - ремонт возможен. В нашем случае не просто возможен, а обязателен", - сказал Шойгу, уточнив, что сейчас оцениваются сроки, в которые можно будет выполнить эти работы.

По словам министра, ядерная энергетическая установка на подводном аппарате "полностью изолирована и безлюдна". "Плюс к этому действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии", - сказал глава Минобороны. Он подчеркнул, что это позволяет надеяться на "достаточно короткие сроки по восстановлению аппарата".

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Путин, Владимир ВладимировичШойгу, Сергей КужугетовичРасследование гибели моряков на глубоководном аппарате ВМФ
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