Делегации более 30 государств посетят военно-морской салон в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Около 50 официальных делегаций, которые представляют более 30 государств, приедут в Санкт-Петербург на Международный военно-морской салон (МВМС) 10-14 июля. Об этом сообщил в четверг официальный представитель ВМФ России капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.

"Планируется, что МВМС-2019 посетят около 50 официальных делегаций из более чем 30 государств. В настоящий момент уже зарегистрировано более 350 участников, из них 28 иностранных компаний из 19 стран", - сказал Дыгало.

В салоне примет участие новейший фрегат "Адмирал Касатонов", который в конце июня завершил второй этап заводских ходовых испытаний. "ВМФ России будет представлен на салоне новейшим серийным фрегатом проекта 22350 "Адмирал Касатонов", корветом "Стойкий", малым ракетным кораблем "Серпухов", - сказал капитан 1-го ранга.

Также у причалов "Морского вокзала" рядом с местом проведения салона будет представлен малый ракетный корабль проекта 22800 "Мытищи".

Всего на салоне у причалов Морского вокзала Санкт-Петербурга будут представлены 20 кораблей ВМФ, Погранслужбы ФСБ и предприятий - участников выставки.

Как пояснили в Минобороны, тематика салона будет включать "кораблестроение и судостроение, оружие и вооружение, системы боевого управления, навигации, связи и управления, корабельные энергетические установки, морскую авиацию, инфраструктуру базирования и обеспечения флота, новые материалы и перспективные технологии". Экспозиция разместится в павильонах выставочного комплекса "Ленэкспо", а также на открытых площадях и акватории Финского залива и у причалов Морского вокзала.