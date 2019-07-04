Комплексы ПВО "Панцирь-С" уничтожили более 100 крылатых ракет условного противника в Крыму

"Более 100 целей условно уничтожили подразделения противовоздушной обороны зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" ЮВО в Крыму в рамках проведенного единого дня борьбы с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами условного противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе занятий расчеты ПВО нашли, обнаружили и уничтожили малоразмерные, малоскоростные и низколетящие воздушные цели, а также отработали порядок обнаружения и уничтожения крылатых ракет условного противника.

Панцирь-С1" - комплекс малого радиуса действия, на котором противовоздушная оборона осуществляется автоматическими пушками и управляемыми ракетами с радиокомандным наведением с инфракрасным и радиолокационным слежением. Особенность комплекса состоит в совмещении многоканальной системы захвата и сопровождения целей с ракетно-артиллерийским вооружением, предполагающей уничтожение целей на высоте до 15 км и по дальности до 20 км.

Единый день по борьбы с крылатыми ракетами и беспилотниками проводился более чем на 30 полигонах Южного военного округа, в тренировке было задействовано более 1,5 тыс. военнослужащих, около 50 единиц военной техники, в том числе средства и комплексы ПВО, боевые корабли и самолеты.