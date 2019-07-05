Корабли Черноморского флота отработают мероприятия боевой подготовки на фоне учений НАТО

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Отряд кораблей Черноморского флота России приступил к плановым мероприятиям боевой подготовки на фоне военно-морских учений НАТО Sea Breeze – 2019. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Черноморского флота.

"В ходе выполнения задач группировка российских военных кораблей приступила к отработке ряда плановых мероприятий боевой подготовки в акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

Всего в учении Черноморского флота задействовано около 10 кораблей, в том числе большие десантные "Азов" и "Цезарь Куников", малые ракетные "Орехово-Зуево" и "Мираж", несколько ракетных катеров и другие.

При этом корабли продолжают контролировать деятельность кораблей НАТО в северо-западной части Черного моря и отрабатывают "элементы совместного плавания и боевого маневрирования в морских полигонах, а также осуществляют перестроения в сложные строи и совместные ордеры", пояснили в пресс-службе. Позже они выполнят стрельбы.

"На завершающем этапе учения в полигонах боевой подготовки Черноморского флота корабли проведут ракетные и артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям из зенитных ракетных и артиллерийских комплексов", - уточнили в пресс-службе Черноморского флота.

Сейчас корабли НАТО в Черном море проводят военно-морские учения Sea Breeze – 2019. Маневры стартовали 1 июля в северо-западной части Черного моря. В этом году в учениях, по данным пресс-службы посольства Украины в США, принимают участие более 3 тыс. военнослужащих из 19 стран, в том числе Соединенных Штатов, Великобритании и Украины. Ведущую роль в подготовке учений, в частности в выработке сценария их проведения, играют США. Планируется, что учения продлятся до 12 июля.