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Телеканал "Звезда" опубликовал видео перехвата самолета-разведчика США над Черным морем

Су-27 приблизился к самолету-разведчику Р-8А Poseidon на безопасное расстояние, после чего тот этого изменил направление полета от российской госграницы
Истребитель Су-27 Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
Описание
Истребитель Су-27
© Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Телеканал "Звезда" в пятницу опубликовал видео перехвата над акваторией Черного моря самолета-разведчика США Р-8А Poseidon российским истребителем Су-27.

В пресс-службе Минобороны ранее сообщили, что экипаж Су-27 приблизился к самолету-разведчику на безопасное расстояние, после чего тот этого изменил направление полета от госграницы России. При этом российским истребителем были соблюдены международные правила использования воздушного пространства. 

Ранее истребители Су-27 поднимались в воздух для перехвата американских стратегических бомбардировщиков, которые приближались к российской госгранице со стороны Черного и Балтийского морей.

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