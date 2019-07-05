Телеканал "Звезда" опубликовал видео перехвата самолета-разведчика США над Черным морем

Телеканал "Звезда" в пятницу опубликовал видео перехвата над акваторией Черного моря самолета-разведчика США Р-8А Poseidon российским истребителем Су-27.
Минобороны РФ опубликовало видео перехвата американского самолета-разведчика США российским истребителем Су-27 над акваторией Черного моря:https://t.co/2My4QtDqRL pic.twitter.com/AGAoJ2XJkp— Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) 5 июля 2019 г.
В пресс-службе Минобороны ранее сообщили, что экипаж Су-27 приблизился к самолету-разведчику на безопасное расстояние, после чего тот этого изменил направление полета от госграницы России. При этом российским истребителем были соблюдены международные правила использования воздушного пространства.
Ранее истребители Су-27 поднимались в воздух для перехвата американских стратегических бомбардировщиков, которые приближались к российской госгранице со стороны Черного и Балтийского морей.