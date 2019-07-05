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Начальник Генштаба ВС РФ обсудил с послом США вопросы стратегической стабильности

Стороны также обменялись мнениями по аспектам российско-американских отношений

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов обсудил в пятницу с послом США Джоном Хантсманом вопросы стратегической стабильности и отдельные аспекты международной безопасности. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов провел встречу с послом Соединенных Штатов Америки Джоном Хантсманом", - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что Герасимов с Хантсманом обменялись мнениями "по вопросам стратегической стабильности и отдельным аспектам международной безопасности, а также российско-американским отношениям".

Предыдущая их встреча состоялась 19 февраля 2018 года.

Теги
СШАРоссияГерасимов, Валерий ВасильевичХантсман, Джон
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