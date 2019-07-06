Тульские оборонные предприятия получили заказ на новые поставки "Панциря"

ТУЛА, 6 июля. /ТАСС/. Предприятия Тульской области, занимающиеся производством оборонной продукции, получили заказ на продолжение поставок зенитно-пушечного комплекса "Панцирь". Об этом в субботу ТАСС сообщил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

"Из договоренностей, которые я могу озвучить, - это наша гордость, комплекс "Панцирь", который поставляет свое вооружение и уже интересен не только нашим заказчикам, но и идет на экспорт", - сказал он.

Как рассказал Дюмин, на данный момент тульские производители делают комплексы, которые уже поставляются в Арктическую зону. "Будут поставки блоков на морскую составляющую, которые повысят защищенность наших кораблей военно-морского флота", - подчеркнул губернатор.

Разработчиком зенитно-пушечного комплекса "Панцирь" является Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова. Он оснащен 12 зенитными ракетами (зоны поражения ракетами до 20 тыс. м по дальности и до 15 тыс. м по высоте) и двумя спаренными пушками калибра 30 мм (зона поражения до 4 км по дальности и до 3 км по высоте).

Всего в Тульской области работают 25 оборонных предприятий, крупнейшие из них: Конструкторское бюро приборостроения им. А. Шипунова, "Сплав", Тульский оружейный завод, Тульский машиностроительный завод, а также завод "Стрела", на которых производят зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", реактивные системы залпового огня "Град", "Ураган", "Смерч", радиолокационные системы "Зоопарк", "Фара", "Аистенок".