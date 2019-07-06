"Русские Витязи" выступили на фестивале "Крылья Пармы" в Перми

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Авиационная группа высшего пилотажа "Русские Витязи" выступила в Перми на фестивале "Крылья Пармы". Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой Центрального военного округа.

"Русские витязи" приземлились. В воздухе фигуры высшего пилотажа выполняли четыре Су-30СМ. В небе над Пермью были продемонстрированы "бочка", групповая "петля Нестерова", боевой разворот, разворот на месте, "зеркало", в том числе, в форсажном режиме работы двигателей", - говорится в сообщении.

"Русские витязи" - единственная пилотажная группа в мире, показывающая высший пилотаж на тяжелых истребителях Су-27 и Су-30СМ. Была образована 5 апреля 1991 года на базе 1-й авиационной эскадрильи Центра показа авиационной техники на аэродроме Кубинка.

Авиафестиваль "Крылья Пармы" ежегодно проходит в Перми с 2009 года. За время работы фестиваля гостями были пилотажные группы "Русские витязи", "Русь" и "Стрижи".