Около 90% загрузки производства "Курганмашзавода" обеспечены ГОЗ

КУРГАН, 7 июля. /ТАСС/. Практически вся загрузка производства ПАО "Курганмашзавод" обеспечена контрактами гособоронзаказа. Об этом сообщил в воскресенье врио губернатора Курганской области Вадим Шумков на совещании об исполнении гособоронзаказа и диверсификации производства в организациях оборонно-промышленного комплекса региона.

"Сегодня практически 90% загрузки обеспечены контрактами и договорами гособоронзаказа. Одной задачей руководства предприятия и региона является сохранение кадрового потенциала и выполнение поручения президента РФ по диверсификации производства за счет выпуска продукции гражданского назначения", - сказал Шумков.

Врио губернатора попросил участвующего в заседании вице-премьера РФ Юрия Борисова проработать вопрос о возможности квотирования поставки предприятиями ОПК продукции для нефтегазовой промышленности. "И, возможно, в рамках реализации национальных проектов, потому что мы уверены и считаем, что такие возможности необходимо использовать - это кадровый состав, необходимое оборудование, компетенции. Хотелось бы, чтобы те деньги, которые будут отработаны в рамках нацпроектов, тоже были проработаны с учетом наших предприятий [ОПК]", - отметил Шумков.

О предприятии

"Курганмашзавод" - одно из крупнейших в РФ предприятий военно-промышленного комплекса, выпускающее боевые машины пехоты, состоящие на вооружении армий почти 30 стран. Помимо военной техники, предприятие производит гусеничные вездеходы, лесопромышленные машины, колесные погрузчики, мини-тракторы, автоприцепы, а также оборудование для нефтегазовой отрасли. Является одним из градообразующих для региона.

Ранее "Курганмашзавод" являлся основным активом военного дивизиона "Тракторных заводов". Осенью 2017 года концерн "Тракторные заводы" по поручению правительства РФ был передан в операционное управление Ростеха в связи с кризисной ситуацией на предприятиях концерна. Совокупные долги "Тракторных заводов" превышают 100 млрд рублей.

21 февраля 2019 года завод перешел под управление госпорпорации "Ростех".