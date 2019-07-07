Вице-премьер РФ сообщил, что "Курганмашзавод" не допустит новых срывов гособоронзаказа

КУРГАН, 7 июля. /ТАСС/. "Курганмашзавод" не допустит новых срывов гособоронзаказа после перехода под управление госкорпорации "Ростех". Об этом сообщил в воскресенье журналистам вице-премьер России Юрий Борисов по итогам совещания об исполнении гособоронзаказа и диверсификации производства в организациях оборонно-промышленного комплекса Курганской области.

"Курганмашзавод" являлся основным активом военного дивизиона "Тракторных заводов". Осенью 2017 года концерн "Тракторные заводы" по поручению правительства РФ был передан в операционное управление "Ростеха" в связи с кризисной ситуацией на предприятиях концерна. Совокупные долги "Тракторных заводов" превышают 100 млрд рублей. 21 февраля 2019 года завод перешел под управление госпорпорации "Ростех".

"Ситуация начала коренным образом меняться [после вхождения ПАО "Курганмашзавод в ГК "Ростех"]. Новых срывов оборонных заказов, связанных с недостатком оборотных средств, мы не ожидаем, у нас есть полная уверенность, что они справятся", - сказал Борисов.

Ранее вице-премьер сообщил, что в 2018 году "Курганмашзавод" не смог выполнить несколько госконтрактов.

О предприятии

"Курганмашзавод" - одно из крупнейших в РФ предприятий военно-промышленного комплекса, выпускающее боевые машины пехоты, состоящие на вооружении армий почти 30 стран. Помимо военной техники, предприятие производит гусеничные вездеходы, лесопромышленные машины, колесные погрузчики, мини-тракторы, автоприцепы, а также оборудование для нефтегазовой отрасли. Является одним из градообразующих для региона.