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Представители Германии и Румынии выполнят наблюдательный полет над Россией

Полет будет выполняться на румынском самолете Ан-30 с аэродрома Кубинка

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Совместная миссия Германии и Румынии выполнит в период с 8 по 12 июля наблюдательный полет над территорией России в рамках международного Договора по открытому небу, сообщает в понедельник газета "Красная звезда" со ссылкой на начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Как отмечает издание, полет будет выполняться на румынском самолете наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка. Российские специалисты на его борту будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

"Самолет наблюдения Ан-30 относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Он сам и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором", - подчеркивает издание.

В свою очередь российская сторона выполнит в рамках договора полет над территорией Литвы на самолете Ан-30Б. Он также пройдет с 8 по 12 июля с аэродрома Шяуляй.

Рыжков также сообщил, что в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов 9 июля посетит военный объект на территории Словении. "Это посещение ограничится одним днем и проводится с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники. Наши инспекторы посетят военный объект в месте его обычного расположения мирного времени", - приводит газета его слова.

Договор по открытому небу - многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. Договор устанавливает режим открытого неба, цель которого - обеспечить возможность его участникам совершать облеты территорий друг друга. Участниками договора являются более 30 государств. Российская Федерация ратифицировала Договор по открытому небу 26 мая 2001 года.

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