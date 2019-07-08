ЗРС С-350 "Витязь" первыми поступят на вооружение приграничных и приморских военных частей

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Приграничные и приморские зенитные ракетные полки Воздушно-космических сил (ВКС) России первыми получат комплекс С-350 "Витязь". Об этом сообщил заместитель начальника зенитных ракетных войск ВКС полковник Юрий Муравкин в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в понедельник.

"В первую очередь он [комплекс С-350] пойдет на вооружение приграничных и приморских зенитных ракетных полков Воздушно-космических сил, что в сочетании с его высокими маневренными возможностями позволит быстро и эффективно выполнять задачи по предназначению", - рассказал Муравкин.

Он отметил, что за счет новой и компактной зенитной управляемой ракеты комплекс получил боекомплект, который в три раза превышает боекомплект С-300 и С-400, а особенности его построения позволяют отражать удары средств воздушного нападения противника одновременно со всех направлений. По словам Муравкина, комплекс С-350 по праву можно назвать "убийцей крылатых ракет".

Замначальника зенитных ракетных войск ВКС добавил, что с 2020 года военнослужащие первого зенитного ракетного полка уже будут переучены на комплекс С-350.

Зенитная ракетная система С-350 "Витязь" предназначена для обороны важных объектов административного или военного назначения от ударов различных средств нападения с воздуха. Комплекс способен работать в автоматическом режиме, при котором расчет обеспечивает развертывание ЗРС и контроль за действиями системы. Максимальное количество одновременно поражаемых аэродинамических целей - 16, баллистических - 12. Максимальная дальность поражения - 60 км, высота - 30 км. Время развертывания системы в боевое положение - 5 минут.