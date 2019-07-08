ОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Стоимость заказов "Рособоронэкспорта" по военно-морской тематике превышает $5 млрд. Об этом сообщил в понедельник глава компании Александр Михеев, слова которого приводит ее пресс-служба.

"Портфель заказов "Рособоронэкспорта" в части продукции для ВМС превышает $5 млрд , что на несколько лет вперед обеспечивает загрузку предприятий, которые в рамках импортозамещения добились возможности строить корабли полностью из российских комплектующих", - сказал он в связи с начинающимся в среду в Санкт-Петербурге Международным военно-морским салоном - 2019 (МВМС).

Михеев отметил, что Россия присутствует практически во всех сегментах мирового рынка продукции для ВМФ и способна обеспечить потребности любого заказчика.

По его словам, "Рособоронэкспорт" поставляет корабли различных классов, начиная c кораблей океанской зоны до патрульных катеров и десантно-штурмовых лодок, а также полный набор вооружения и техники для них". "Кроме того, мы готовы к трансферу технологий в данной области и имеем компетенции в строительстве и оснащении береговых инфраструктурных объектов", - сказал глава компании.

В пресс-службе спецэкспортера отметили, что в 2019 году по приглашению "Рособоронэкспорта" в Санкт-Петербург приедут 23 иностранные делегации, представляющие ВМС стран-партнеров.

"За годы своего существования МВМС стал авторитетной международной площадкой для встреч и переговоров представителей отрасли, а также демонстрации передовых разработок в области судостроения и морской техники. Ростех и наши холдинги, такие как "Высокоточные комплексы", "Техмаш", ОДК примут активное участие в мероприятии", - отметил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Рособоронэкспорт" на салоне

По данным пресс-службы "Рособоронэкспорта", на МВМС-2019 будет представлен ряд новинок. Производители покажут натурные образцы берегового ракетного комплекса "Рубеж-МЭ", 57-миллиметровой автоматической облегченной артиллерийской установки АУ-220М, будут представлены различные корабли российского производства, в том числе малый ракетный корабль проекта 22800Э "Каракурт-Э".

Кроме того, для иностранных делегаций будут проведены презентации наиболее востребованных на рынке образцов, в том числе фрегата "Гепард-3.9" и малого сторожевого корабля проекта 20382 "Тигр" в новом экспортном облике, противоминного корабля базовой зоны проекта 12701Э, патрульного корабля проекта 22160, скоростного патрульного катера проекта 12150 "Мангуст", транспортно-десантного катера БК-16, а также подводных лодок проекта 636 и "Амур-1650", оснащаемых ракетными системами Club-S.

"Рособоронэкспорт" видит рост и углубление интереса рынка к комплексному сервисному обслуживанию поставляемых вооружения и военной техники, в том числе и по военно-морской тематике. В качестве примера можно привести авианосец ВМС Индии "Викрамадитья". С момента его сдачи в 2013 году экипажу авианосца оказывается высококвалифицированная техническая поддержка в обслуживании и ремонте корабельного оборудования, организована ритмичная поставка необходимых запасных частей, осуществляется дооборудование соответствующей береговой инфраструктуры. "Рособоронэкспорт" и АО "ПО "Севмаш", которое является головным исполнителем работ, примут активное участие в предстоящем в 2020 году плановом ремонте авианосца и модернизации его отдельных систем и комплексов", - сказал Михеев.