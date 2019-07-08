Вице-премьер РФ: преференции для предприятий ОПК надо прописать в законе о госзакупках

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Преференции для российских предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в виде квот на обязательную покупку продукции должны быть прописаны в федеральном законе о госзакупках. Такое мнение высказал в понедельник вице-премьер РФ Юрий Борисов, выступая на сессии "Диверсификация российского ОПК: барьеры, возможности и инструменты поддержки", которая проходит в рамках выставки ИННОПРОМ.

"Мы давно говорим, что в 44-м [федеральном] законе, может быть, есть смысл оказать явные преференции российскому производителю, в первую очередь предприятиям ОПК, обозначив квоты на обязательную покупку продукции отечественного производства", - сказал он.

По словам вице-премьера, есть риск получить монополиста, который будет "задирать" цены, и есть риск получить некачественную продукцию. "Наша задача обойти эти риски. Я считаю, что квотирование должно быть действенным", - отметил Борисов.

7 июля в ходе рабочего визита в Курганскую область вице-премьер сообщал, что прорабатывается вопрос квотирования на покупку продукции предприятий ОПК в рамках национальных проектов.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.