Россия поставит Индии С-400 к 2024-2025 году

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Россия завершит поставку Индии зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" к 2024-2025 году. Об этом сообщил журналистам заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.

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"Первая система будет поставлена в течение 24 месяцев после перечисления авансового платежа. Таким образом, Индия начнет получать С-400 в конце 2020 года или несколько позже. Каждый из четырех последующих комплектов будет поставлен с определенной периодичностью в течение последующих нескольких лет. Таким образом, поставка [Индии] С-400 завершится к 2024-2025 году", - проинформировал Дрожжов, добавив, что ЗРС будет поставлена Нью-Дели в полной комплектации.

По его словам, система С-400 пользуется большой популярностью на мировом рынке вооружений. "У нас достаточно много обращений на поставку С-400", - добавил замдиректора ФСВТС.

Истребители Су-30МКИ

Военно-воздушные силы Индии закупят 18 новых истребителей Су-30МКИ, сообщил Дрожжов.

"Мы полностью исполнили свои обязательства по поставке всех технологических комплектов истребителей Су-30МКИ и получили дополнительную заявку еще на 18 технологических комплектов. Заявка уже прорабатывается", - проинформировал он.

По словам Дрожжова, Россия рассматривает ряд заявок на поставку Нью-Дели продукции военного назначения. "Мы получили предложения по поставке более 20 модернизированных истребителей МиГ-29 и запрос на модернизацию порядка 450 танков Т-90. Отрабатываем эти предложения для передачи индийской стороне", - сообщил замдиректора ФСВТС.

Локализация производства запчастей

Россия и Индия также намерены подписать соглашение о локализации производства на территории азиатской страны запасных частей к военной технике российского образца.

"Мы недавно провели первое заседание рабочей группы по послепродажному обслуживанию [военной техники], договорились ускорить подготовку и подписание межправительственного соглашения о производстве запасных частей на территории Индии. Проект соглашения проходит процедуру внутригосударственного согласования", - сообщил Дрожжов.

"Соглашение будет комплексным. Ранее мы предлагали индийским партнерам подписать по каждому виду военной техники отдельное соглашение, но потом Индия заявила о желании объединить все шесть соглашений, [предусматривавших производство запчастей] к самолетам, вертолетам, бронетехнике, средствам противовоздушной обороны, военно-морской технике и авианосцу "Викрамадитья", в одно, и мы пошли навстречу", - проинформировал Дрожжов.

По его словам, существует широкий потенциал для создания российско-индийских совместных предприятий в оборонной сфере.

"С Индией нами согласована взаимоприемлемая схема расчетов, которая имеет сроки на все время действия подписанных контрактных документов", - сообщил Дрожжов, отметив, что данная схема будет задействована в ходе реализации контрактов на поставку Нью-Дели зенитных ракетных систем С-400. "Схема полностью согласована и является постоянной и взаимоприемлемой для обеих сторон", - добавил он.

Замдиректора ФСВТС не привел детали функционирования новой схемы взаиморасчетов, сославшись на их конфиденциальный характер.

По его словам, Россия и Индия также согласовали пути решения взаиморасчетов по контрактам на поставку фрегатов проекта 11356, и продвинулись в вопросах реализации совместных проектов по производству вертолетов Ка-226Т и автоматов Калашникова 200-й серии.

Поставки автоматов АК-203

Совместное российско-индийское предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited поставит Министерству обороны Индии свыше 600 тыс. автоматов АК-203.

"Мы получили запрос на поставку более 600 тыс. автоматов [АК-203], и в июле совместное предприятие должно отправить предложения Минобороны Индии", - сказал Дрожжов.

По его словам, создание российско-индийского СП по производству автоматов Калашникова является уникальным примером быстрой и эффективной организации совместного предприятия с иностранным государством. "Мы подписали соглашение и создали СП в столь ограниченные сроки. Нельзя не отметить, что этому способствовала сильная политическая воля руководителей наших государств", - подчеркнул Дрожжов.