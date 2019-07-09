Россия предлагает Индии совместную разработку новой подводной лодки

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Россия предлагает Индии разработку новой дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ) на базе ДЭПЛ проекта "Амур-1650". Об этом сообщил журналистам заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.

"Мы не предлагаем обычное лицензионное производство подводных лодок, мы предлагаем индийским партнерам совместно проектировать и совместно строить первый головной образец на базе ДЭПЛ "Амур-1650", оснащенный воздухонезависимой энергетической установкой", - сообщил Дрожжов.

По его словам, в результате реализации данной программы индийская сторона полностью овладела бы всеми необходимыми технологическими возможностями для конструктивного строительства подводных лодок данного типа. "Наше предварительное предложение намного отличается в выгодную сторону от тех предложений, которые дают другие иностранные партнеры", - сказал Дрожжов, отметив, что совместное проектирование ДЭПЛ предусматривает передачу технологий по их созданию.

Как отметил замдиректора ФСВТС, новую подлодку предполагается вооружить ударным ракетным комплексом "БРАМОС" совместного российско-индийского производства. "Этот проект может быть успешно реализован в интересах наших стран", - подытожил Дрожжов.

Су-57

Также Россия предлагает Индии возобновить участие в совместной программе по разработке истребителя 5-го поколения.

"Считаю, что мы должны вернуться к этому проекту, российская сторона открыта для этого. Су-57 уникален по своим способностям, у него есть все разрешительные документы для показа. Мы готовы и предлагаем индийским партнерам эту программу", - отметил Дрожжов.