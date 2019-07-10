ВМФ России получит в 2020 году несколько подлодок проектов "Ясень-М" и "Борей-А"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Сдаточная программа северодвинских кораблестроителей на ближайшие два года включает передачу ВМФ России многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) проекта 885М "Ясень-М" и атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения проекта 955А "Борей-А". Об этом ТАСС сообщил в среду на Международном военно-морском салоне глава "Севмаша" Михаил Будниченко.

"У предприятия напряженная сдаточная программа. В этом году "Севмаш" передаст Военно-морскому флоту АПЛ "Князь Владимир", на следующий год - еще несколько кораблей проектов "Ясень-М" и "Борей-А", - сказал он, отвечая на вопрос, какие планы у "Севмаша" по передаче флоту атомных подводных лодок на 2019-2020 годы.

Говоря о сроках начала государственных испытаний АПЛ "Казань" проекта 885М и "Князь Владимир", Будниченко сообщил, что корабли проектов "Ясень-М" и "Борей-А" в этом году проходят заводские ходовые испытания. Он отметил, что "в соответствии с графиками после завершения заводских ходовых испытаний на АПЛ начнется этап государственных испытаний".

Проект "Борей"

К настоящему времени на "Севмаше" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) построены и сданы флоту три стратегические подлодки базового проекта 955 "Борей". Головной корабль "Юрий Долгорукий" вошел в состав Северного флота, два серийных - "Александр Невский" и "Владимир Мономах" - в состав Тихоокеанского.

Головная подлодка проекта 955А "Борей-А" "Князь Владимир" в настоящее время проходит второй этап заводских ходовых испытаний. Как сообщил ТАСС Будниченко в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2019", ее передача флоту состоится в декабре 2019 года.

Подлодки проектов 955 и 955А разработаны ЦКБ морской техники "Рубин". На "Севмаше" продолжается строительство четырех подлодок проекта 955А. Как ранее сообщил ТАСС Будниченко, завершение строительства серии "Бореев" запланировано на 2023 год.

При этом северодвинский "Севмаш" пока не планирует строительство атомных подводных лодок типа "Борей-К", которые предполагаются как носители крылатых ракет.

"На сегодняшний день в планах "Севмаша" строительство таких кораблей не предусмотрено", - сообщил Михаил Будниченко.

Как ранее сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе России, Минобороны РФ рассматривает возможность постройки двух атомных подлодок нового проекта "Борей-К", которые станут носителями крылатых ракет большой дальности.

Проект "Ясень"

Также на "Севмаше" построена и передана флоту АПЛ базового проекта 885 "Ясень" - "Северодвинск". Она вошла в состав Северного флота. Головная лодка усовершенствованного проекта 885М "Ясень-М" "Казань" в настоящее время находится на испытаниях. В разных стадиях строительства находятся еще пять субмарин проекта 885М. Подводные лодки проектов 885 и 885М разработаны Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения "Малахит".

В ходе форума "Армия-2019" был подписан контракт на строительство еще двух АПЛ "Ясень-М".