В Петербурге инозаказчикам впервые представили береговой ракетный комплекс "Рубеж-МЭ"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Береговой ракетный комплекс тактического назначения "Рубеж-МЭ" стал одним из главных натурных экспонатов девятого Международного военно-морского салона (МВМС-2019), открывшегося в Санкт-Петербурге.

"Это наша инициативная разработка, предназначенная для прибрежных стран, не имеющих больших финансовых ресурсов для закупки дорогостоящих ракетных комплексов западного производства", - пояснил ТАСС представитель калужской компании "Тайфун" (Концерн "Моринформсистема-Агат"), являющейся разработчиком и производителем этого комплекса.

Комплекс "Рубеж-МЭ" создан на единой мобильной платформе повышенной проходимости "КамАЗ-6560", на которой размещены как сам пусковой модель с четырьмя крылатыми ракетами Х-35УЭ, так и радиолокационная станция загоризонтного обнаружения надводных целей, аппаратура управления стрельбой и аппаратура боевого управления.

"Комплекс компактный и не требует дополнительных средств для получения данных целеуказания перед открытием огня", - подчеркнул собеседник агентства.

"Крылатые ракеты Х-35УЭ разработки Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" могут поражать надводные цели на дальности до 260 км", - добавил он.

По его словам, новый ракетный комплекс, демонстрация которого началась сегодня на салоне представителям официальных зарубежных делегаций, обеспечит контроль проливных зон и территориальных вод, защиту военно-морских баз и других береговых объектов, защиту побережья на десантно-опасных направлениях, защиту морских коммуникаций, завоевание господства на море в пределах зоны поражения ракет, а также поражение как надводных целей, так и целей, расположенных на суше.