Ростех показал в Петербурге экспортную версию станции радиотехнической разведки

ТАСС, 10 июля. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) впервые представил экспортный вариант носимой малогабаритной станции радиотехнической разведки в ходе Международного военно-морского салона (МВМС), который открылся в среду в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении пресс-службы Ростеха.

"Прибор для радиоэлектронного мониторинга предназначен для оснащения личного состава спецподразделений и позволяет обнаруживать и пеленговать источники радиоизлучения на расстоянии до 30 км", - говорится в сообщении. Станция 1Л65Э разработана НИИ "Вектор" (входит в "Росэлектронику"), она позволяет в боевой обстановке определить, работает ли в зоне проведения операции радар и где именно он находится.

Станция может анализировать параметры источников радиоизлучения в диапазоне частот от 0,15 ГГц до 18,0 ГГц с точностью направления до 5 градусов, определить их тип и вести базу данных (до 900 различных образцов сигналов). Прибор весит всего 6 кг, он устойчив к физическим воздействиям, его могут использовать в том числе десантные подразделения. Станция может работать автономно в течение суток за счет трех аккумуляторных батарей. Три действующие прибора можно объединить в единую информационную сеть, что позволяет повысить точность определения координат источников излучения противника.

"Использование станции радиотехнической разведки повышает выживаемость спецподразделения при проведении любых видов специальных операций. Станция обладает большим потенциалом в рамках военно-технического сотрудничества", - отметил генеральный директор НИИ "Вектор" Сергей Скорых, слова которого приводятся в сообщении.

Прибор также может обнаруживать источники радиотехнических сигналов и фиксировать их параметры в большом диапазоне частот. "Важной особенностью изделия является возможность объединения трех действующих станций в единую информационную сеть, что позволяет повысить точность определения координат источников излучения противника", - сообщили в Ростехе.

Девятый Международный военно-морской салон (МВМС) открывается в среду в выставочном центре "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге, он будет работать до 14 июля. Организатором выступает Минпромторг при поддержке Минобороны, МИД, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, АО "Рособоронэкспорт" и правительства Петербурга. Ожидается участие в нем 45 официальных делегаций из 33 государств, 28 компаний из 19 стран.