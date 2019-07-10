"Невское ПКБ" представило новый авианосец проекта "Ламантин"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) представило новейший авианосец проекта 11430Э "Ламантин" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге. Макет корабля демонстрируется на стенде ПКБ в павильоне морского салона.

"Авианосец "Ламантин" предназначен для обеспечения базирования и боевого применения авиагруппы, включающей корабельные летательные аппараты (ЛАК) различных типов, способных применять оружие и вооружение против воздушных, морских (подводных и надводных) сил, а также сухопутных войск и наземных объектов противника в океанской, морской и прибрежных зонах, а также для обеспечения боевой устойчивости корабельных группировок ВМС и прикрытия войск морского десанта и сил его высадки от ударов и атак средств воздушного нападения противника", - говорится в описании проекта.