Герасимов проведет переговоры с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов проведет переговоры с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом во время визита в Азербайджан. Об этом сообщили в среду в Минобороны.

"В ходе пребывания в Баку глава Генштаба генерал армии Валерий Герасимов проведет переговоры с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО Тодом Уолтерсом", - говорится в сообщении.

Также у Герасимова запланированы переговоры с военно-политическим руководством Азербайджана.

3 июня Герасимов и Уолтерс, назначенный на свой пост в начале мая, провели телефонные переговоры.