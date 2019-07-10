Главком ВМФ РФ сообщил, что флот получит атомный авианосец, но не в ближайшей перспективе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Атомный авианосец будет в составе Военно-морского флота РФ, но не в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам в среду главком ВМФ РФ Николай Евменов на Международном военно-морском салоне.

"Атомный авианосец, конечно, будет, но не в ближайшей перспективе", - сказал Евменов.

По его словам, Россия будет развивать строительство авианосцев, исходя из имеющихся возможностей.

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в свою очередь добавил, что тематика создания авианосцев является для ОСК актуальной и предприятия корпорации готовы к этой работе.

"Специалисты и технические компетенции для постройки авианосца тех размерений, о которых мы говорили, существуют. Как только будет сигнал "на старт", тут же приступим к этой работе", - сказал Рахманов.

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщил ТАСС, что Минобороны начало работы по формированию тактико-технического задания на перспективный атомный авианосец.

Проекты авианосцев

На Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге, который проходит с 10 по 14 июля, Невское проектно-конструкторское бюро (входит в ОСК) представило новейший атомный авианосец проекта 11430Э "Ламантин".

Крыловский государственный научный центр на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" показал концепт-проект среднего авианосца с атомным реактором и вспомогательной газотурбинной установкой водоизмещением 76 тыс. тонн, способного нести до 100 летательных аппаратов.