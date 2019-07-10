ВМФ РФ не комментирует сообщение о заходе сторожевика в закрытую зону учений Sea Breeze

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Военно-морской флот России не комментирует информацию о заходе российского сторожевого корабля "Сметливый" в закрытую зону проведения международных учений Sea Breeze 2019.

"Без комментариев", - сказал ТАСС главком ВМФ России Николай Евменов, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в среду командование ВМС Украины заявило, что, несмотря на предупреждение для мореплавателей, "Сметливый" зашел в закрытый район, где во время учений Sea Breeze 2019 проводились стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции. Также утверждалось, что российский корабль не ответил на запросы.

Многонациональные учения Sea Breeze 2019 проходят в северо-западной части Черного моря в Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Планируется, что они продлятся до 12 июля.