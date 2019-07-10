Герасимов обсудил с руководством Азербайджана взаимодействие на Каспии

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудил в среду в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и первым замглавы Минобороны республики Наджмеддином Садыковым взаимодействие оборонных ведомств в Каспийском регионе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе встречи стороны обсудили проблемы международной и региональной безопасности, а также актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества, в том числе взаимодействие оборонных ведомств на Каспии", - говорится в сообщении.

Также они подтвердили заинтересованность в продолжении контактов.

Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что начальник Генштаба ВС РФ проведет переговоры с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом во время визита в Азербайджан.