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Герасимов обсудил с руководством Азербайджана взаимодействие на Каспии

Начальник Генштаба ВС России встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и первым замглавы Минобороны республики Наджмеддином Садыковым

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудил в среду в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и первым замглавы Минобороны республики Наджмеддином Садыковым взаимодействие оборонных ведомств в Каспийском регионе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе встречи стороны обсудили проблемы международной и региональной безопасности, а также актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества, в том числе взаимодействие оборонных ведомств на Каспии", - говорится в сообщении.

Также они подтвердили заинтересованность в продолжении контактов.

Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что начальник Генштаба ВС РФ проведет переговоры с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом во время визита в Азербайджан.

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